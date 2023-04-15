عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة لحكومة باشاغا لتنفيذ برامجها

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه مع علي القطراني نائب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس على «ضرورة تسييل المبالغ المطلوبة للحكومة لتنفيذ برامجها» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

واستقبل عقيلة في مكتبه بمدينة القبة شرق البلاد، اليوم الجمعة، القطراني، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بأداء الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.

عقيلة يثني على دور حكومة باشاغا في توزيع الأعلاف

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن عقيلة بحث مع القطراني «كيفية حلحلة المشاكل التي تواجه دعم القطاع الحكومي، والوزارات، بالإضافة إلى دعم توزيع الأعلاف»، مشيراً إلى أن رئيس مجلس النواب «أثنى على دور الحكومة واللجنة المختصة في توزيع الأعلاف».

- باشاغا يعطي الإذن ببدء توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية

- حكومة باشاغا تبدأ تسجيل الناخبين استعداداً لانتخابات 14 مجلساً بلدياً

وأعطى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الإذن بالبدء الفوري في توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية، وذلك خلال زيارته إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف بالمنطقتين في مدينة سرت يوم الأربعاء، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

حكومة باشاغا تستكمل الإجراءات التنظيمية للانتخابات البلدية

وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني استعرض خلال اجتماعه مع عقيلة الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة من أجل إجراء الانتخابات البلدية، مؤكداً لرئيس مجلس النواب «إتمام العملية خلال الفترة المقبلة وفق جدولها الزمني».

وأعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، في الرابع من أبريل الجاري، البدء في عملية تسجيل الناخبين لانتخابات 14 مجلساً بلدياً بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.