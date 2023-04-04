حكومة باشاغا تبدأ تسجيل الناخبين استعدادًا لانتخابات 14 مجلسًا بلديًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، مساء اليوم الثلاثاء، البدء في عملية تسجيل الناخبين لانتخابات 14 مجلسًا بلديًا.

وقالت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها بدأت عملية تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية في كل من أجدابيا، وزويتينة سلطان، وانتلات البيضان، ومرادة.

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ونوهت اللجنة بأنه ستُفتح خلال ساعات عملية تسجيل الناخبين لباقي البلديات المستهدفة في المرحلة الأولى وهي بلديات: البيضاء، وعمر المختار، وساحل الجبل الأخضر، ودرنة، ووردامة، وأم الرزم، وشحات، وسوسة، وزلة، وزويلة.

طريقة تسجيل الناخبين في البلديات

وأوضح منسق إدارة العمليات باللجنة خالد جارالله، أن طريقة تسجيل الناخبين ستُجرى إلكترونيًا من خلال منظومة تسجيل الناخبين على الرابط التالي: «http://bit.ly/436Sh8c?r»

وقال الناطق باسم اللجنة، أحمد الطيرة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الاستعدادات التي تقوم بها اللجنة لإجراء انتخابات المجالس البلدية لعدد من البلديات المستهدفة بالمجموعة الأولى على مستوى الحكومة المكلفة من مجلس النواب لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي لمجالس البلديات للعام 2023.