لجنة الانتخابات المحلية بحكومة باشاغا تزور بلدية زلة لبحث إجراء الاستحقاق المعطل

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي

زار أعضاء من اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب (حكومة باشاغا) بلدية زلة، لمناقشة العراقيل التي تواجه إجراء العملية الانتخابية، وذلك بعد تأجيلها نتيجة تدخل مجموعة مسلحة في 7 يناير الجاري.

وشارك في الزيارة التي جرت، اليوم السبت، مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، بينما استقبل مدير أمن الجفرة ومشايخ وأعيان بلدية زلة الوفد الزائر.

وتطرق الاجتماع إلى تسمية وتزكية أعضاء اللجنة الفرعية للانتخابات ببلدية زلة، بالتشاور مع الأعيان والمشايخ ورئيس اللجنة التسييرية لبلدية زلة.

جاهزية فنية وأمنية لإجراء الاقتراع

وقال عضوا اللجنة المركزية للانتخابات عبدالكريم محمد، وعبدالباسط بوشيبة، إن اللجنة اتفقت مع الأعيان والمشايخ ومدير اللجنة التسييرية على جاهزية اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية من الناحية الفنية واللوجستية لإتمام الاستحقاق الانتخابي في البلدية في أقرب وقت ممكن.

وأكدت مديرية أمن الجفرة والإدارة العامة للعمليات الأمنية الجاهزية الكاملة من الناحية الأمنية لحماية الانتخابات في زلة.

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قوة عسكرية تعرقل إتمام الانتخابات

وفي 7 يناير الجاري، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أن قوة عسكرية أوقفت العملية الانتخابية في البلدية.

وأضافت اللجنة أنها حضرت لهذه الانتخابات منذ أشهر، «لكننا فوجئنا بقوة عسكرية توقف هذه الانتخابات، وتقوم وزارتا الحكم المحلي والداخلية بالتحقيق في هذا الجانب لمعرفة الجهة التي أوقفت العملية الانتخابية».

جانب من زيارة وفد اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية لبلدية زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

جانب من زيارة وفد اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية لبلدية زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

جانب من زيارة وفد اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية لبلدية زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

جانب من زيارة وفد اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية لبلدية زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

جانب من زيارة وفد اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية لبلدية زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)