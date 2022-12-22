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نشر القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات بلديتي الخمس وزلة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 ديسمبر 2022, 09:44 مساء
نشر القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات بلديتي الخمس وزلة
القوائم النهائية للمترشحين في انتخابات المجلس البلدي الخمس. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
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نشرت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، بعد ظهر اليوم الخميس، القوائم النهائية للمترشحين لانتخابات المجلسين البلديين في الخمس وزلة، عبر صفحتها على «فيسبوك» تمهيدا للاستحقاق الديمقراطي المرتقب في البلديتين.

وأوضحت اللجنة في بيان أن نشر القوائم النهائية لانتخابات البلديتين جاء بعد انتهاء الدوام الرسمي والمصادقة عليها دون تقديم أي اعتراض خلال المدة القانونية من نشر القوائم المبدئية المترشحة في الخمس وزلة.

- تفعيل منظومة اللجنة المركزية واستئناف تسجيل الناخبين في 12 بلدية

القوائم المتنافسة في الانتخابات البلدية بالخمس وزلة
وسيتنافس في انتخاب المجلس البلدي الخمس 14 قائمة، في حين سيجري السباق الديمقراطي لانتخاب المجلس البلدي زلة بين 4 قوائم، وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية.

ودعت اللجنة المركزية القوائم المترشحة إلى الالتزام بالضوابط والاشتراطات وعدم ممارسة أي نشاط دعائي أو حملة انتخابية إلا بعد الإعلان عن موعدها الرسمي من قبل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وتحديد سقف الحملة الانتخابية.

القوائم النهائية للمترشحين في انتخابات المجلس البلدي زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
القوائم النهائية للمترشحين في انتخابات المجلس البلدي زلة. (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
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