لجنة الانتخابات المحلية: قوة عسكرية توقف الانتخابات البلدية في زلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية أن قوة عسكرية أوقفت العملية الانتخابية في بلدية زلة اليوم السبت.

وأضافت اللجنة خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، أن اللجنة حضرت لهذه الانتخابات منذ أشهر، «لكننا تفاجأنا بقوة عسكرية توقف هذه الانتخابات، وتقوم وزارتا الحكم المحلي والداخلية بالتحقيق في هذا الجانب لمعرفة الجهة التي أوقفت العملية الانتخابية».

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وتابعت اللجنة: «كنا نتمنى مشاركة أهلنا في زلة في هذا العرس الانتخابي، لكن حدث ما حدث».