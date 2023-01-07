المودي: «القوة القاهرة» تؤجل انتخابات «بلدي» زلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشار اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية باسم المودي، تأجيل انتخابات المجلس البلدي زلّة إلى إشعار آخر، بسبب سوء الأوضاع الأمنية هناك وعدم تعاون الجهات المعنية.

وأشار، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: «فوجئنا بقوة قاهرة في بلدية زلة، ولسوء الأوضاع الأمنية تم منع العملية الانتخابية».

الاستعدادات اللوجستية لانتخابات زلة

ونوه إلى أن الاستعدادات اللوجستية كانت مكتملة لإجراء الانتخابات، إذ جرى توزيع الملصقات الإرشادية لتحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك وصول كل الدعم اللوجيستي لبلدية زلة، وعقد ورش تدريب موظفي المراكز الانتخابية.

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يشار إلى أن أعداد الناخبين المسجلين في بلدية زلة بلغ 1496 ناخبا وناخبة، وكان من المقرر أن يختاروا قائمة واحدة من بين 4 قوائم للمجلس البلدي الجديد. وفي وقت سابق السبت، فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في بلدية الخُمس لاختيار أعضاء المجلس البلدي. وذكرت اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في الخمس أن عملية الاقتراع بدأت دون أي تأخير يذكر من بين 14 قائمة.