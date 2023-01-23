باشاغا يعتمد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية التي تعتزم اللجنة التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومتها إجراؤها خلال الأيام المقبلة، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

واجتمع باشاغا، اليوم الإثنين مع وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي أبوبكر مصادف، و مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة محمد أرحومة.

وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الاجتماع جرى خلاله مناقشة احتياجات البلديات من أبواب الميزانية من الباب الثاني والثالث للتنمية، وآلية عمل الحرس البلدي داخل البلديات ووضع حلول لبعض الإشكاليات التي تعرقل عمله، بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجه الشركات العامة للنظافة من حيث التجهيزات وبعض الإشكاليات الإدارية.

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وافتتح باشاغا في 8 يناير الجاري، مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بمدينة بنغازي بحضور عدد من وزراء الحكومة والنواب والمسؤولين، وأكد في كلمة بالمناسبة أن حكومته ستقف مع اللجنة حتى تحقق هذا الاستحقاق الوطني، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

الانطلاق الفعلي لعمل لجنة الانتخابات البلدية

واعتبر الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، افتتاح مقر اللجنة بمثابة «الانطلاق الفعلي» لعمل اللجنة، مشيرًا إلى توفير كافة المتطلبات اللوجستية الخاصة بالانتخابات وفق المعايير الدولية لضمان نجاح العملية الانتخابية التي ستجري في كافة البلديات وفق الخطة الموضوعة من قبل الحكومة.

وفي أكتوبر 2022، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان، إنها تستعد لإجراء انتخابات المجالس البلدية في خمس مناطق، وذلك بعد إعادة تشكيل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة لوزارة الحكم المحلي، لكنها لم تحدد موعدا لإجراء الاستحقاق ولا المناطق المستهدفة حتى الآن.