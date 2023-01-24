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حكومة باشاغا تعلن بدء المرحلة الأولى للانتخابات في 10 بلديات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:33 مساء
حكومة باشاغا تعلن بدء المرحلة الأولى للانتخابات في 10 بلديات
المؤتمر الصحفي للجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، الثلاثاء 24 يناير 2023. (فيديو)
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أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الأولى لإجراء انتخابات المجالس في 10 بلديات بالمنطقتين الجنوبية والشرقية، مؤكدة أن هذا الاستحقاق المحلي سيجري تنفيذه على مراحل بكافة المناطق الليبية خلال الفترة المقبلة.

وقالت اللجنة في بيان متلفز نشره المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إنها بدأت منذ تكليفها من قبل رئاسة مجلس الوزراء في التجهيزات اللازمة لإجراء انتخابات المجالس البلدية من خلال توفير المواد وإعداد التشريعات اللازمة لتنفيذ عملية انتخابية نزيهة وشفافة بكافة مناطق ليبيا.

نظام الانتخابات البلدية
وشرحت اللجنة لائحة الأسس والضوابط التي اعتمدتها الحكومة بشأن الانتخابات البلدية، مبينة أن الترشح للمجلس البلدي المكون من 7 مقاعد في البلديات التي يقدر عدد سكانها أقل من 250 ألف نسمة سيكون عبر نظام القوائم المغلقة التي تتكون من 3 مترشحين عن الفئة العامة، ومترشحة عن فئة المرأة ومرشح عن ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مترشحين احتياطيين للفئة العامة ومترشحين احتياطيين لفئتي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأضافت أن الترشح للمجلس البلدي المكون من 9 مقاعد للبلديات التي يقدر عدد سكانها بأكثر من 250 ألف نسمة، سيكون تحت نظام القوائم المغلقة التي تتكون من 4 مترشحين عن الفئة العامة ومرشح واحد لكل من فئتي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، و5 مترشحين احتياط للفئة العامة ومترشح واحد لكل من فئتي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، كما نص عليه القانون رقم (59) بشأن الإدارة المحلية.

مميزات لائحة الانتخابات البلدية
وذكرت اللجنة أن ما يميز لائحة الأسس والضوابط للانتخابات البلدية التي اعتمدتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب أنها أخذت بعين الاعتبار مطالب منظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات وأعطت الحق للراغبين بالترشح في النظام الفردي كأن يكونوا موجودين كأعضاء في المجلس البلدي إلى جانب المترشحين بنظام القائمة، مما يزيد من التنوع بالمجلس البلدي ويعزز من الشفافية والرقابة داخل المجلس البلدي.

وأكدت اللجنة أن سجل الناخبين سيكون وفقًا للأرقام الوطنية المستخرجة من السجل المدني لكل بلدية ما يزيد من نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدة أنها ستدعم كل الإجراءات والضوابط التي تدعم نزاهة العملية الانتخابية.

البلديات المستهدفة بالمرحلة الأولى
ونوهت اللجنة بأنها تعمل في المرحلة الأولى على إجراء الانتخابات البلدية في كل من: بلدية درنة وبلدية زلة وبلدية مرادة وبلدية تازربو وبلدية البيضاء وبلدية انتلات البيضان وبلدية ساحل الجبل الأخضر وبلدية عمر المختار وبلدية الزويتينة - سلطن وبلدية ازويلة، كمرحلة أولى، منوهة بأنه سيجري العمل بكل البلديات في ليبيا دون استثناء، داعية المواطنين الى المشاركة الفعالة في انتخابات مجالسهم البلدية كناخبين ومترشحين.

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