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باشاغا يعطي الإذن ببدء توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 09:46 مساء
باشاغا يعطي الإذن ببدء توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية
زيارة باشاغا إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف في سرت، الأربعاء 12 أبريل 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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أعطى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا الإذن بالبدء الفوري في توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية، وذلك خلال زيارته إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف بالمنطقتين في مدينة سرت اليوم الأربعاء، بحسب المكتب الإعلامي للحكومة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته على «فيسبوك» إن باشاغا اطلع خلال زيارته إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف بالمنطقتين الوسطى والغربية في سرت، «على الكمية الموجودة وكذلك استمرار وصول الأعلاف للمخزن».

باشاغا يطالب بتطبيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الأعلاف
وأضاف المكتب الإعلامي أن باشاغا أعطى خلال الزيارة «تعليماته بانطلاق عملية توزيع الأعلاف على مُربي المواشي في جميع ربوع ليبيا فورا».

وطالب باشاغا المسؤولين على لجان توزيع الأعلاف «بضرورة تطبيق مبدأ الشفافية والعدالة في توزيع الكميات على كل المربين»، حاثاً إياهم «على الانسيابية وتسهيل سير العملية» وفق المكتب الإعلامي.

- وصول الدفعات الأولى من الأعلاف المدعومة من حكومة باشاغا إلى سرت
- باشاغا: الحكومة وفرت مليون قنطار أعلاف لتخفيف معاناة المربين
- باشاغا يشكل لجنة مركزية لتوزيع الأعلاف

ووصلت يوم الإثنين الماضي، كميات كبيرة من الدفعة الأولى من الأعلاف المدعومة من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا والمخصصة للمناطق الوسطى والغربية إلى مخازن لجنة التوزيع بالمنطقتين في مدينة سرت، قادمة من مدينة بنغازي.

وقال رئيس لجنة الإشراف على توزيع الأعلاف المدعومة المهندس خالد شعيب لـ«بوابة الوسط»، إن الكمية التي وصلت تُقدر بقرابة أربعة آلاف طن من مادة الأعلاف من المخصص للمنطقة الوسطى والغربية التي تضم 69 بلدية، خصصت لها الحكومة المكلفة من مجلس النواب 30 ألف طن من الأعلاف.

باشاغا يعلن توفير مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى
وقبل وصول هذه الكمية، أعلن باشاغا، خلال اجتماع عقده في سرت مع رئيس لجنة توزيع الأعلاف الوسطى والغربية المهندس خالد شعيب، وعدد من مربي المواشي بمدينة سرت ومنطقتي زمزم وهراوة، أن حكومته وفّرت مليون قنطار من الأعلاف كدفعة أولى للمساعدة في تخفيف المعاناة على المربين بشكل مباشر، وكذلك العمل على تخفيض الأسعار في السوق الموازية.

زيارة باشاغا إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف في سرت، الأربعاء 12 أبريل 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
زيارة باشاغا إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف في سرت، الأربعاء 12 أبريل 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
زيارة باشاغا إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف في سرت، الأربعاء 12 أبريل 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
زيارة باشاغا إلى مخازن لجنة توزيع الأعلاف في سرت، الأربعاء 12 أبريل 2023. (المكتب الإعلامي للحكومة)
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