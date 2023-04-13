إدارة إنفاذ القانون تسلم قطعة أرض بتاجوراء إلى مالكها الشرعي

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم الخميس، قطعة أرض بمنطقة تاجوراء تبلغ مساحتها ثلاث هكتارات إلى مالكها الشرعي.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن تسليم قطعة الأرض جاء «بناءً على تعليمات النائب العام»، وذلك «عقب إخلائها وإقفالها من الإدارة المدة الماضية وإخراج المتواجدين بها بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص».

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وسبق أن سلمت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في أوقات سابقة عددًا من المباني وقطع الأراضي إلى ملاكها بناء على تعليمات النيابة العامة عقب عمليات إزالة ورفع للتعديات التي طالتها.

قطعة الأرض التي سلمتها إدارة إنفاذ القانوني إلى مالكها الشرعي في تاجوراء. (وزارة الداخلية)

قطعة الأرض التي سلمتها إدارة إنفاذ القانوني إلى مالكها الشرعي في تاجوراء. (وزارة الداخلية)

قطعة الأرض التي سلمتها إدارة إنفاذ القانوني إلى مالكها الشرعي في تاجوراء. (وزارة الداخلية)

قطعة الأرض التي سلمتها إدارة إنفاذ القانوني إلى مالكها الشرعي في تاجوراء. (وزارة الداخلية)