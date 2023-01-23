إدارة العمليات الأمنية: تسليم قطعة أرض لنادي الأهلي طرابلس لإقامة مشروع استثماري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية أن إدارة إنفاذ القانون سلمت قطعة أرض مساحتها عشرة هكتارات بمنطقة تاجوراء سيدي بنور لنادي الأهلي طرابلس لإقامة مشروع استثماري عليها صباح اليوم الاثنين.



مشروع استثماري للنادي الأهلي طرابلس

جاء ذلك عقب إخلاء قطعة الأرض من قبل الإدارة المدة الماضية ووقف التعديات الواقعة عليها، وفق صفحة أخبار وزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى «تعليمات النائب العام بتوفير الحماية والحراسة والتأمين للشركة المكلفة من نادي الأهلي الرياضي لبناء المشروع الاستثماري».

من عملية تسليم قطعة أرض مساحتها عشرة هكتارات بمنطقة تاجوراء سيدي بنور لنادي الأهلي طرابلس، 23 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)

من عملية تسليم قطعة أرض مساحتها عشرة هكتارات بمنطقة تاجوراء سيدي بنور لنادي الأهلي طرابلس، 23 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)

من عملية تسليم قطعة أرض مساحتها عشرة هكتارات بمنطقة تاجوراء سيدي بنور لنادي الأهلي طرابلس، 23 يناير 2023. (إدارة العمليات الأمنية)