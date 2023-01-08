وزارة الداخلية تبدأ 3 دورات تدريبية لإدارة العمليات الأمنية وحماية الشخصيات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، انطلاق 3 دورات تدريبية لتأهيل ورفع كفاءة عناصر الإدارة العامة للعمليات الأمنية وإدارة حماية الشخصيات، والتي ستستمر لفترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا للخطة التدريبية لسنة 2023 التي ينفذها معهد التدريب التخصصي بالإدارة العامة للعمليات الامنية والتي تهدف إلى تطوير الكفاءات والقدرات لكافة منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية خاصة ومكونات الوزارة عامة بمختلف المجالات التدريبية التخصصية.

وقالت الوزارة إن الدورات التدريبية التخصصية انطلقت اليوم ضمن البرنامج المعد لها، حيث افتتح مدير معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية المقدم ربيع مروان ثلاث دورات تخصصية لهذا العام.

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وأضافت الوزارة أن الدورة الأولى متخصصة في مجال «الكشف والبحث على المتفجرات» وستستمر أسبوعين لصالح معهد التدريب التخصصي للعمليات الأمنية. والدورة الثانية في مجال «قيادة وصيانة المركبات المدرعة» نوقع «تايغر» وستستمر أسبوعين لصالح معهد التدريب التخصصي وسرية العمليات. والدورة الثالثة في مجال «حماية الشخصيات المتقدمة» وستستمر ثلاثة أسابيع لصالح إدارة حماية الشخصيات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الدروات التدريبية تجري تحت إشراف خبراء تدريب محليين وبالتعاون مع خبراء دوليين، بما يساهم في تحقيق النتائج الإيجابية للرفع من كفاءة العناصر الشرطية والأمنية.