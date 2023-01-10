إدارة العمليات الأمنية تلقي القبض على محكوم غيابيا بثلاث سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

تمكنت دوريات وحدة التحقيقات والتحري بإدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على محكومة غيابيا بثلاث سنوات، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية مساء الإثنين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المقبوض عليه يدعى «ع،ح،ا،م» من مواليد 1983، مبينة أنه مطلوب على ذمة قضية رقم (2021/585) ومحكوم عليه بالسجن غيابياً ثلاث سنوات.

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وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه وإحالته إلى جهات الاختصاص.