الحويج يشدد على تعزيز الرقابة بالسوق المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير التجارة والصناعة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، تقارير فريق العمل الميداني بإدارة التجارة الداخلية حول أسعار السلع الغذائية واللحوم وتوافرها بالسوق المحلية، مشددًا على تعزيز متابعة انسياب السلع والخدمات ورصد أسعارها بالأسواق التجارية والعمل وفق الآلية المعتمدة بالتعاون مع الأجهزة الضبطية والرقابية لتحقيق الاستقرار بالسوق.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم مديري إدارات التجارة الخارجية والتعاون الدولي والتجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك والمكتب القانوني والشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة في إطار متابعة أوضاع السوق المحلية وانسياب السلع والخدمات، بحسب بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك».

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وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش سير عمليات التوريد والتصدير عبر الموانئ والمنافذ البرية، وسُبل تعزيز التعاون مع المصلحة العامة للجمارك وجهاز الحرس البلدي.

وزير التجارة والصناعة محمد الحويج يجتمع مع عدد من مديري الإداراة بالوزارة، الأربعاء 12 أبريل 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير التجارة والصناعة محمد الحويج يجتمع مع عدد من مديري الإداراة بالوزارة، الأربعاء 12 أبريل 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير التجارة والصناعة محمد الحويج يجتمع مع عدد من مديري الإداراة بالوزارة، الأربعاء 12 أبريل 2023 (صفحة الوزارة على فيسبوك)