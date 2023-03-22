إطلاق نشرة الأسعار المحلية والعالمية للسلع ومواد البناء والمعادن والعملات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، إطلاق «نشرة الأسعار المحلية والعالمية» للسلع الغذائية ومواد البناء والمعادن والعملات، بمناطق متفرقة، بدعم وإشراف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.

واحتضنت وزارة الاقتصاد والتجارة مراسم إطلاق «نشرة الأسعار المحلية والعالمية» عبر مركز البيانات ومعلومات التجارة بشبكة ليبيا للتجارة، بحضور وكيل الوزارة للشؤون التجارية ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير مكتب المتابعة بالوزارة.

- الحويج يحدد ضوابط نقل السلع الغذائية

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحضور اطلعوا خلال الفعاليات على الأسعار المدرجة بالنشرة والتي تضمنت السلع الغذائية ومواد البناء والمعادن والعملات بمناطق متفرقة إضافة إلى نسب الارتفاع والانخفاض، مشيرة إلى أن الفريق الفني أكد أن الأسعار يجري تحديثها بشكل يومي بعد حصرها من قبل فرق العمل الميداني.

منصة إلكترونية لتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بجهود الفرق المكلفة بتنفيذ ومتابعة نشرة الأسعار المحلية والعالمية، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون مع مركز التوثيق والمعلومات الاقتصادي «لإعداد منصة إلكترونية تُعنى بتوفير المعلومات والبيانات الاقتصادية والتجارية في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي» وفق الوزارة.

وأصدر الحويج، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا حدد بمقتضاه ضوابط نقل السلع الغذائية. وحظر نقل السلع الغذائية الموردة والمصنعة محليًا بالمخالفة للمواصفات والمعايير القياسية الليبية المعتمدة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، وفق المادة الأولى من القرار رقم «134» لسنة 2023.

الحويج خلال حضوره مراسم إطلاق نشرة الأسعار المحلية والعالمية للسلع ومواد البناء والمعادن والعملات، الأربعاء 22 مارس 2023. (وزارة الاقتصاد والتجارة)