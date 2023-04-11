شكشك يبحث مشكلات المصرف الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الإثنين، المشاكل التي تواجه المصرف الليبي الخارجي في إدارة بعض المساهمات والسندات.

جاء ذلك خلال لقاء مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي خالد القنصل، بحضور وكيل الديوان علاء المسلاتي، ومديري الإدارات المختصة بالديوان والمصرف الخارجي.

ملاحظات ديوان المحاسبة

وأفاد بيان نشره الديوان، عبر صفحته على فيسبوك، بأن اللقاء تناول وضع المصرف الخارجي والأولويات الاستراتيجية الموضوعة من قبله للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى الملاحظات التي انتهت إليها تقارير مراجعة حسابات المصرف، وتقييم أدائه من قبل لجان الديوان.

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ودعا شكشك إلى ضرورة الالتزام بملاحظات الديوان، وتعزيز أُطر الحوكمة والإجراءات الداخلية للمصرف. كما شدد وكيل الديوان على ضرورة تحديد الأهداف بدقة وآلية تحقيقها ضمن خطة المصرف، مشيرًا إلى استعداد الديوان لوضع خطة مقابلة لها للرقابة وتقييم الأداء.

فيما أكد خالد القنصل التزام المصرف الخارجي بملاحظات وتوصيات الديوان، مبينًا أن المصرف في صدد الانتهاء من دراسة العديد من المشاكل والعوائق وإيجاد الحلول اللازمة لها بمشاركة الديوان. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات لمناقشة الملفات المختلفة بشكل مستمر.

جانب من اجتماع بين ديوان المحاسبة وإدارة المصرف الخارجي، الإثنين 10 أبريل 2023 (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع بين ديوان المحاسبة وإدارة المصرف الخارجي، الإثنين 10 أبريل 2023 (ديوان المحاسبة)

جانب من اجتماع بين ديوان المحاسبة وإدارة المصرف الخارجي، الإثنين 10 أبريل 2023 (ديوان المحاسبة)