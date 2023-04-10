باتيلي يطلع الدبيبة على نتائج زيارته لدول جوار جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد اللهِ باتيلي، إنه أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على نتائج زيارتي إلى السودان وتشاد والنيجر بشأن اخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.



جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي والدبيبة بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وعدد من الوزراء، بحسب تغريدة للمبعوث الأممي عبر حسابه على «تويتر».



ونقل باتيلي عن الدبيبة تأكيده «دعم جهود الأمم المتحدة في المسار الأمني وأيضاً الجهود الرامية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هذا العام في ليبيا». في حين شدد باتيلي على أن «الانتخابات مطلب للشعب الليبي، ويجب على جميع القادة الليبيين الوفاء بالتزاماتهم لتحقيقها هذا العام».



وفي 30 مارس الماضي، أجرى باتيلي جولة في دول جنوب ليبيا، تشمل السودان وتشاد والنيجر.



وقال باتيلي، في منشور عبر حسابه على «تويتر»، آنذاك، إن جولته تأتي «في إطار تفويض بعثة الأمم المتحدة لإعادة السلام والاستقرار للبلاد، لا سيما من خلال دعم اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتسريع انسحاب المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».