الدبيبة يؤكد دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود باتيلي في كافة المسارات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة دعم حكومة الوحدة الوطنية لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا في كافة المسارات للوصول بليبيا إلى الانتخابات.

واستقبل الدبيبة ظهر اليوم الإثنين بديوان مجلس الوزراء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي والوفد المرافق له بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حسب بيان صادر عن الحكومة.



الدبيبة وزيارته للسودان وتشاد

وقدم باتيلي للدبيبة إحاطة حول زيارته لدول السودان وتشاد، ولقائه برؤساء الدول ووزراء الدفاع لمناقشة خروج المقاتلين الأجانب وفق تنسيق دولي، وكذلك لقاء بنغازي اليومين الماضيين بشأن التنسيق الأمني، وزيارته لمدينة سبها ونتائج اجتماعاته فيها.

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ووفق البيان، أشاد باتيلي باللقاء الذي عقد خلال الأيام الماضية بحضور كافة عمداء ليبيا تحت رعاية حكومة الوحدة الوطنية، والذي يعتبر تأكيداً على وحدة ليبيا واستقرارها حسب وصفه. بدورها قدمت المنقوش إحاطة بجهود وزارة الخارجية بشأن الملف التشادي والسوداني والمصالحة بين الأطراف المتصارعة للبناء عليها ضمن جهود البعثة الأممية.

ويقود باتيلي مساع سياسية للحصول على دعم داخلي وإقليمي ودولي لمبادرته، وخلال زيارة إلى الجنوب الليبي أمس دعا المبعوث الأممي القادة السياسيين في ليبيا إلى «أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في إنهاء معاناة شعب ليبيا»، مؤكداً رغبة أهالي المنطقة الجنوبية في «أن يكونوا جزءاً لا يتجزأ من ليبيا».