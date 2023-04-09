نشطاء الجنوب يطلعون باتيلي على شواغلهم والآثار السلبية على حياتهم جراء الأزمة السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

اطلعت مجموعة من النشطاء في المنطقة الجنوبية الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على «أثنى الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي» وذلك خلال لقاء عقد في مدينة سبها اليوم الأحد.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» مساء اليوم «أتيحت لي الفرصة في جامعة سبها للاستماع إلى مجموعة من ألمع نساء ورجال الجنوب يمثلون عدد من البلديات المحلية والمجتمع المدني والمرأة والشباب والاتحادات الطلابية، حيث أطلعوني على شواغلهم والآثار السلبية على حياتهم جراء الأزمة السياسية».

إحباط بين نشطاء الجنوب من المراحل الانتقالية

وفي تغريدة ثانية أكد باتيلي أنه «أخذ علماً بشعورهم بالإحباط من المراحل الانتقالية اللامتناهية، حيث طالبوا بإجراء انتخابات هذا العام دون مزيد من التأخير»، معلنا أنه يضم صوته «إليهم داعياً القادة السياسيين في ليبيا إلى احترام إرادة شعبهم وتوفير مستقبل أكثر ازدهاراً لهم».

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وشدد باتيلي في تغريدة ثالثىة «على أنه لا بد لأبناء الجنوب في ليبيا من أن يتمكنوا من التمتع بالخيرات التي تزخر بها أرضهم»، حاثا على «تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً للتمتع الكامل بالمواطنة المتساوية»، معتبرا كذلك أنه «حان الوقت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات الوطنية وتعزيز المصالحة والسلام».

باتيلي يشدد على مشاركة فزان في الأعمال الوطنية

كما أكد باتيلي في تغريدة رابعة «أن الأهالي في فزان، على غرار جميع إخوانهم وأخواتهم في أنحاء ليبيا قاطبةً، ينبغي أن يحظوا ببنية تحتية وتعليم ورعاية صحية أفضل وأكثر تطوراً»، لافتا إلى أنه شدد «على ضرورة مشاركة فزان بشكل ملائم في الأعمال الوطنية الهادفة لإعادة بناء هذا البلد».

لقاء باتيلي مع مجموعة من النشطاء بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، الأحد 9 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي مع مجموعة من النشطاء بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، الأحد 9 أبريل 2023. (البعثة الأممية)

لقاء باتيلي مع مجموعة من النشطاء بالمنطقة الجنوبية في مدينة سبها، الأحد 9 أبريل 2023. (البعثة الأممية)