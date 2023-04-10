مستشفى براك العام يعلن وفاة 7 مهاجرين وإصابة 19 آخرين بحادث سير

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مستشفى براك العام، اليوم الإثنين، وفاة سبعة مهاجرين وإصابة 19 آخرين بجروح متوسطة وخطيرة جراء حادث سير وقع في منطقة الشاطئ جنوب غرب ليبيا أمس الأحد.

وقال المستشفى عبر صفحته على «فيسبوك» إنه استقبل أمس الأحد 26 حالة تعود لمهاجرين من جنسيات أفريقية تعرضوا لحادث سير دون أن يحدد موقع الحادث.

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وأكد المستشفى أن طواقمه من أطباء وتمريض ومسعفين قاموا بواجبهم على أكمل وجه في علاج الحالات رغم نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك مديرية أمن الشاطئ وغرفة عمليات الجنوب، بالإضافة إلى مكاتب جهاز الإسعاف والطوارئ لبلدايات براك والقرضة اللذين تواجدا وقاما بدورهما في إسعاف الحالات.

نقل ضحايا حادث سير تعرض له مهاجرون إلى مستشفى براك. الأحد 9 أبريل 2023. (الإنترنت)

نقل ضحايا حادث سير تعرض له مهاجرون إلى مستشفى براك. الأحد 9 أبريل 2023. (الإنترنت)