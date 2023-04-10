مفوضية الانتخابات تتابع جاهزية مراكز الاقتراع للأشخاص ذوي الإعاقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، جاهزية مراكز الاقتراع ومدى استعدادها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عضو مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، مع مدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التوعية عائشة ثبوت، ورئيس قسم التنسيق الميداني غادة القعود، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية ماجدة الكاتب، ومسؤول وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس باسم أبوحميدة.

- السايح يبحث مع لجنة «6+6» مسائل فنية تتعلق بالانتخابات

وأفاد بيان للمفوضية عبر موقعها الإلكتروني بأن الاجتماع تطرق إلى آليات تقييم مراكز الاقتراع المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلة لدى المفوضية، وسبل تعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ناقش رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، مع أعضاء بلجنة «6+6»، جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية.

جانب من اجتماع لمسؤولين بالمفوضية العليا للانتخابات، الأحد 9 أبريل 2023 (الموقع الإلكتروني للمفوضية)

جانب من اجتماع لمسؤولين بالمفوضية العليا للانتخابات، الأحد 9 أبريل 2023 (الموقع الإلكتروني للمفوضية)