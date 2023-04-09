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السايح يبحث مع لجنة «6+6» مسائل فنية تتعلق بالانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أبريل 2023, 08:34 مساء
السايح يبحث مع لجنة «6+6» مسائل فنية تتعلق بالانتخابات
رئيس مجلس المفوضية يلتقي بأعضاء من لجنة «6+6» المعنية بصياغة القوانين الانتخابية، الأحد 9 أبريل 2023 (المفوضية العليا للانتخابات)
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ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأحد، مع أعضاء بلجنة «6+6»، جملة من المسائل الفنية المتعلقة بالانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماع مع اللجنة المعنية بصياغة القوانين الانتخابية ذات العلاقة بالتعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري، بحسب بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الإلكتروني.

واستعرض الاجتماع جملة من الموضوعات الفنية المتعلقة بصياغة القوانين الانتخابية المبنية على المبادئ والمعايير الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، وما ورد من نصوص دستورية تضمنها التعديل الثالث عشر من الإعلان الدستوري.

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مناقشة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد والطعون الانتخابية
وتطرق النقاش إلى مسألة تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد في انتخاب مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بمسألة الطعون والنزاعات الانتخابية.

وأضاف البيان أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق على استمرار التواصل بين المفوضية واللجنة المعنية، وتقديم الاستشارات الفنية والقانونية، بما يسهل عمل اللجنة ويسرع في صدور القوانين للوصول إلى تنفيذ الخارطة الانتخابية المخطط لها هذا العام.

وقالت المفوضية إن الاجتماع يأتي في إطار الاتصالات التي تقوم بها اللجنة مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القوانين الانتخابية والتي يأتي على رأسها المفوضية، حيث يوكل للجنة وضع القوانين والتشريعات للانتخابات المزمع قيامها قبل نهاية هذا العام وفقًا للتعديل الدستوري الثالث عشر.

لجنة «6+6»
وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

وفي 29 مارس، أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب «6+6». وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

رئيس مجلس المفوضية يلتقي بأعضاء من لجنة «6+6» المعنية بصياغة القوانين الانتخابية، الأحد 9 أبريل 2023 (المفوضية العليا للانتخابات)
رئيس مجلس المفوضية يلتقي بأعضاء من لجنة «6+6» المعنية بصياغة القوانين الانتخابية، الأحد 9 أبريل 2023 (المفوضية العليا للانتخابات)
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