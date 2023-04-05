لجنة «6+6» تعقد اجتماعها الأول بمقر مجلس الدولة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس.

ووصف الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، الاجتماع بأنه الاجتماع «التحضيري الأول» للجنة المشكّلة من مجلسي النواب والدولة.

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وأوضح بليحق في تصريح صحفي نشره عبر صفحته على «فيسبوك» أن اللجنة المشتركة ناقشت خلال الاجتماع «آليات عملها واجتماعاتها وتحديد الأُسس التي سينطلق من خلالها عملها».

ويأتي اجتماع اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» في طرابلس، استجابة لطلب المجلس الأعلى للدولة الذي دعا اللجنة الأسبوع الماضي إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس.

الاجتماع الأول للجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6» في طرابلس، الأربعاء 5 أبريل 2023. (مجلس النواب)