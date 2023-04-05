لجنة مجلس الدولة تناقش آلية صياغة القوانين المنظمة للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، التابعة للمجلس الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، اجتماعا برئاسة عضو المجلس عمر أبوليفة في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة الآلية التي سيجرى بها صياغة القوانين المنظمة للانتخابات القادمة، تمهيدا للقاء اللجنة المناظرة التابعة لمجلس النواب».

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وأوضح المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن ذلك يأتي في إطار التجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر، والمقرر أن تُجرى قبل نهاية هذا العام.

والأربعاء الماضي، وجه المجلس الأعلى للدولة، دعوة إلى ممثلي مجلس النواب في لجنة «6+6» للاجتماع في طرابلس هذا الأسبوع وهو ما لم يحدث.