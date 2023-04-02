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عقيلة يطالب المنتخبين في «6+6» بسرعة إنجاز قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 أبريل 2023, 03:04 مساء
عقيلة يطالب المنتخبين في «6+6» بسرعة إنجاز قوانين الانتخابات
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) ، اليوم الأحد 2 أبريل 2023. (مجلس النواب)
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أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع الأعضاء الستة المُنتخبين من المجلس باللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) «ضرورة التعجيل بالاجتماع مع اللجنة المُشكلة من مجلس الدولة وسرعة إنجاز قوانين الانتخابات إيمانا بتحقيق إرادة مليونين وثمانمئة ألف ناخب في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

والتقى عقيلة أعضاء اللجنة رفقة النائب الثاني عبدالهادي الصغير، وفق بيان صادرعن الناطق باسم مجلس النواب.

انتخابات في النواب وتزكية في الدولة
وفي 20 مارس الماضي، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.

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وفي 29 مارس أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب «6+6». وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمد حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال.

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