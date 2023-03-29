المجلس الأعلى للدولة يعلن أسماء ممثليه في لجنة (6+6)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المجلس الأعلى للدولة أسماء ممثليه في لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات المشكلة بالاشتراك مع مجلس النواب (6+6).



وحسب قرار صادر عن المجلس، تتشكل اللجنة من أحمد جمعة الأوجلي، وحماد محمد بريكاو، وعمر محمد أبوليفة، وفتح الله محمدٌّ حسين، وفوزي رجب العقاب، وماما سليمان بلال. وألزم القرار اللجنة بتقديم تقرير لمكتب الرناسة بعد كل اجتماع، وتلتزم بالتشاور مع مكتب الرئاسة في المسائل المختلف فيها. وأجاز لها «الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لأداء مهامها».



أعضاء المجلس الأعلى للدولة «الرافضون»

ومنذ بضعة أيام، جدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة «الرافضون» للتعديل الدستوري الثالث عشر، موقفهم الرافض للتعديل، معلنين أنهم لم ولن يزكوا أو يشاركوا في تشكيل لجنة «6+6» المشتركة مع مجلس النواب، وذلك «لانعدام أساسها الدستوري وما يمكن أن تقود إليه من تعميق الانقسام والتشرذم واستمرار الفوضى».

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وفي 20 مارس الجاري، انتخب مجلس النواب ممثليه في اللجنة المُشتركة لإعداد قوانين الانتخابات «6+6»، وهم النواب: نورالدين خالد، وجلال الشويهدي، وصالح قلمة، وأبوصلاح شلبي، وميلود الأسود، وعزالدين قويرب.