المشري لباتيلي: القوانين الانتخابية لا يجب أن تُقصي أحدًا لأسباب سياسية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إن القوانين الانتخابية «لا يجب أن تُقصي أحدًا لأسباب سياسية»، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

وناقش المشري خلال لقائه مع باتيلي في مقر إقامته بالعاصمة طرابلس، المستجدات السياسية وكذلك اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي عقد أمس الأحد في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس العلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن لقاء المشري وباتيلي جرى خلاله «التأكيد على موقف المجلس بشأن القوانين الانتخابية التي لا يجب أن تُقصي أحدًا لأسباب سياسية، ولكنها تحترم التشريعات النافذة المرتبطة ببعض مواد القوانين الانتخابية».

باتيلي يؤكّد على أهمية الوصول إلى توافقات تُراعي الوضع الحالي لليبيا

وأضاف المكتب الإعلامي أن باتيلي أكد من جهته، «على أهمية الوصول إلى توافقات تُراعي الوضع الحالي للبلاد وتساعد في الوصول للانتخابات».

- اللافي يبحث وباتيلي سبل إحراز تقدم نحو الانتخابات

- باتيلي: الاجتماع الأمني في طرابلس يمثل «عملية بناء ثقة مهمة للقيادات الأمنية والعسكرية الليبية»

- اجتماع أمني رفيع المستوى في طرابلس لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات

تناقش المشري وباتيلي حول الاجتماع الأخير للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في طرابلس، وقال المكتب الإعلامي إن اللقاء جرى خلاله أيضا «التأكيد على دور هذا المسار الداعم للعملية الانتخابية من خلال وضع خطط لتأمين الانتخابات».

باتيلي يطلع اللافي على اجتماع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس

وفي وقت سابق اليوم، بحث باتيلي مع عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، آخر تطورات المشهد السياسي والأمني، وسُبل دفع العملية السياسية للوصول للانتخابات، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

وقدّم باتيلي إحاطة للافي حول اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس مساء أمس، ومشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية لضمان إجراء الانتخابات خلال العام الحالي، حسب البيان.

واستضاف مجمع قاعات فندق ريكسوس بالعاصمة طرابلس، مساء أمس الأحد، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى من أجل توحيد الجهود لتنظيم الانتخابات، ووضع آليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.