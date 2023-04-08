«الأرصاد»: أجواء باردة ومغيمة وأمطار محتملة على شمال ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء باردة ومغيمة على أغلب مناطق الشمال يتخللها أحيانا هطول أمطار متفرقة، خاصةً على مناطق الشمال الشرقي، إذ أنه من المتوقع أن تكون جيدة منتصف الأسبوع على بعض مناطق الساحل الشرقي والجبل الأخضر، فيما تنقشع السحب تدريجيا بدايةً من غد على مناطق الشمال الغربي، ومن المتوقع ظهور ضباب آخر الليل وخلال فترات الصباح الباكر غدا، خصوصا على مناطق المرتفعات الجبلية.

وتبقى الأجواء ساخنة نسبيا هذا اليوم على مناطق أقصى الجنوب الشرقي «السرير - تازربو- الكفرة»، بسبب تأثير المنخفض الصحراوي الذي تصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال، تتحول غدا من القطاع الشمالي مع انخفاض تدريجي وملحوظ في درجات الحرارة، وفق النشرة الصادرة عن المركز.

راس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: أجواء مغيمة هذا اليوم يتخللها من حين لآخر هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق، مع ظهور ضباب هذه الليلة وخلال فترات الصباح الباكر غدا، خاصةً على مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية شرقية فشرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، تتحول يوم الإثنين إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر على بعض المناطق يتخللها هطول أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل تراجعا اعتبارا من غد.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: غائمة جزئيا.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و31 درجة مئوية، ولا تتجاوز 23 درجة مئوية على غدامس والحمادة، وتسجل تراجعا من يوم غد.