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جهاز البحث الجنائي يخلي مبنىً تابعاً لمديرية أمن بنغازي معتدىً عليه منذ 2011

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 08:41 مساء
جهاز البحث الجنائي يخلي مبنىً تابعاً لمديرية أمن بنغازي معتدىً عليه منذ 2011
إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
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تمكن جهاز البحث الجنائي من إخلاء مبنى تعود ملكيته إلى مديرية أمن بنغازي كان قد اعتدي عليه بشكل غير شرعي منذ العام 2011، وذلك بناء على تعليمات من مكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف بنغازي، الذي أحال شكوى بالخصوص للجهاز مقدمة من مديرية الأمن.

وأوضحت الإدارة العامة للبحث الجنائي عبر صفحتها على «فيسبوك» في 4 أبريل الجاري، أن هذا الإجراء يأتي ضمن أعماله الموكلة له من السلطات القضائية لمجابهة أفعال التعدي على أملاك الدولة واستغلالها من قبل الغير.

المعتدي استغل الوضع الأمني وسيطر على المبنى المملوك لمديرية أمن بنغازي
وقال الجهاز إن المبنى الذي جرى إخلاؤه كان مخصصا لمركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي، واعتدى عليه شخص بمساعدة مجموعة مسلحة وأقام في المبنى منذ العام 2011، مستغلا الوضع الأمني المزري في أنحاء البلاد كافة، مشيرا إلى أن المعتدي رفض كامل الحلول الودية لإخلاء المبنى التي عرضها عليه مكتب مكافحة الظواهر السلبية الذي باشر التحري والاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية كافة فور تكليفه بالقضية.

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وأضافت الإدارة العامة للبحث الجنائي ليبيا أنه «مع تغير الوضع الأمني في مدينة بنغازي فلم يكن هناك مجال إلا لتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة، وهو ما تم فعلا بعد ضبط المعتدي على المبنى وإخلائه وتسليمه لمركز التدريب والتطوير ليباشر دوره المهم في الرفع من كفاءة أعضاء هيئة الشرطة».

إنذار للمعتدين على ممتلكات الأفراد والدولة في بنغازي
وبناء على ذلك، وجه رئيس جهاز البحث الجنائي ورئيس مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز إنذارا صريحا لكل من مارس أسلوب التملك غير المشروع بالاعتداء على ممتلكات الأفراد أو الدولة الليبية، بأن الجهاز لن يتردد في استخدام القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية الصارمة لمعاقبة المعتدين.

إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
إخلاء المبنى التابع لمديرية أمن بنغازي من قبل البحث الجنائي. (الإدارة العامة للبحث الجنائي)
جهاز البحث الجنائي يخلي مبنىً تابعاً لمديرية أمن بنغازي معتدىً عليه منذ 2011
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