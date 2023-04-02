ضبط شخص استولى على أراضي آخرين بعقود مزورة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن جهاز البحث الجنائي تمكن من ضبط شخص استولى على عدة أراضٍ تخص آخرين عبر عقود مزورة قام بإبرامها في وقت سابق، وذلك بمنطقة القوارشة في بنغازي.

جاء ذلك بعد فتح مكتب مكافحة الجرائم المالية وغسيل الأموال بجهاز البحث الجنائي لملف قضية تخص قطعة أرض بمنطقة القوارشة في مدينة بنغازي مستولى عليها.

سلسلة مخالفات في صحيفة المتهم الجنائية

وبتتبع العقود المبرمة لملكية الأرض توصلت التحقيقات لاسم شخص تبين أنه من قام بتزوير عقود البيع، كما أنه مطلوب لدى مكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز على خلفية محاضر تزوير إجراءات أراضٍ، وكذلك مسجل ضده محضر تعدٍ وإيذاء جسيم لدى إدارة التحري والاستدلال بالجهاز.

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كما تبين أن المتهم صدر ضده أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة، ومطلوب لدى عدة مراكز شرطة في مدينة بنغازي على خلفية محاضر ضده.

وبناء على كل ذلك، جرى تكليف أعضاء التحريات بالمكتب بالتحري وضبط المطلوب الذي جرى القبض عليه في منطقة الطلحية والانتقال به لمقر الجهاز وضبط أقواله بمحضر رسمي قبل إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية معه.