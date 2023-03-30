  • Alwasat News
Atwasat

ضبط مدير قرية سياحية استولى على عدد من الشاليهات بعقود مزورة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 مارس 2023, 07:45 مساء
ضبط مدير قرية سياحية استولى على عدد من الشاليهات بعقود مزورة في بنغازي
شعار الإدارة العامة للبحث الجنائي. (أرشيفية: صفحة الإدارة على فيسبوك)
alwasat radio

أعلنت الإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي اليوم الخميس، أن أعضائها تمكنوا من ضبط مدير قرية سياحية في بنغازي زوّر ملكية عدد من الشاليهات التي يديرها مستغلاً غياب ملاكها الأصليين.

وأوضحت الادارة العامة للبحث الجنائي أن الواقعة بدأت بعد إحالة محضر من النيابة العامة لجهاز البحث الجنائي محرر في وقت سابق لدى أحد مراكز الشرطة في مدينة بنغازي خاص بشكوى مواطن من الاستيلاء على الشاليه الخاص به.

تفاصيل الواقعة
وأضافت الإدارة العامة أن مكتب مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي باشر فوراً العمل على الواقعة، واستدعت كل من مقدم الشكوى، ومسؤولي الشركة العقارية التي قامت ببناء الشاليهات في تلك القرية، والشخص الموجود بالشاليه للتحقيق.

وأفاد مقدم الشكوى خلال التحقيق بأنه اشترى الشاليه في العام 1996 وهو غير مكتمل البناء، وقال إنه «حضر إلى القرية السياحية التي بها ذلك الشاليه في 2019 ولم يستطع التعرف على الشاليه الخاص به كونه وَجد أن جميع الشاليهات هناك مكتملة البناء فتقدم بشكوى لدى أحد مراكز الشرطة إلا أنه يأس من عدم التوصل لأي نتيجة لمدة ثلاث سنوات».

- «تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
- ضبط مطلوب في جرائم سرقة بقوة السلاح ببنغازي

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي إن مسؤولي الشركة العقارية التي قامت ببناء الشاليهات في تلك القرية أخبروا ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز بمكان الشاليه.

7 عقود توضح انتقال ملكية الشاليه لأكثر من شخص
وبعد ذلك جرى استدعاء الشخص الموجود بذلك الشاليه والذي أحضر سبعة عقود توضح انتقال ملكية الشاليه لأكثر من شخص.

وقالت الإدارة العامة للبحث الجنائي، إنها استدعت بعد الاطلاع على تلك العقود، جميع من ذُكرت أسماؤهم فيها وبالاستدلال معهم جرى التعرف على العقد المزور والتعرف على الجاني الذي تبين أنه «مدير إدارة القرية السياحية الحالي».

تزوير إجراءات 4 شاليهات من قِبل مدير القرية السياحية
وأضافت أنه «بعد مثول المطلوب أمام ضابط التحقيق بمكتب مكافحة الظواهر السلبية قام بإحضار كشوفات توضح الملاك وبمقارنتها بالكشوفات الموجودة بالمكتب تبين أنها مزورة كما وُجد بحوزته إجراءات لـ أربعة شاليهات تبين أنه قام بتزويرها أيضاً للاستيلاء على الشاليهات بموجبها».

وأكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي أن مكتب مكافحة الظواهر السلبية تواصل بعد ذلك مع الملاك الأصليين لتلك الشاليهات والاستدلال معهم وتدوين أقوالهم قبل إحالة المحضر مع الموقوف إلى النيابة العامة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان

اعتماد 6 ملاعب لمباريات الدوري خلال رمضان
كاريكاتير خيري - سلسلة انهيارات في القطاع المصرفي

كاريكاتير خيري - سلسلة انهيارات في القطاع المصرفي
النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي

النحل قد يكون مدخل الإنسان لفهم العالم الطبيعي غير المرئي
الكرملين يحذر واشنطن من أي «رد انتقامي» بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»

الكرملين يحذر واشنطن من أي «رد انتقامي» بعد توقيف مراسل «وول ستريت جورنال»
والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي

والد فاتي منزعج من برشلونة ويفكر في مغادرة النادي
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تقام يا ناس.. مباراة نهائي الكأس؟
كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!

كاريكاتير خيري - يحدث في رمضان!
زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل

زيلينسكي: أوكرانيا أعادت منظومات دفاع جوي غربية لأنها لم تعمل
دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022

دراسة: ارتفاع عدد الرؤوس النووية الجاهزة للاستخدام في 2022
«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023

«بوابة الوسط» تستعرض برنامج بناء الأجسام الليبية في العام 2023
«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدبيبة يؤكد على تفعيل المشروعات الزراعية والتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق الاكتفاء الذاتي
الدبيبة يؤكد على تفعيل المشروعات الزراعية والتعاون مع القطاع ...
ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر في استيقاف غرب طرابلس
ضبط شاحنة على متنها أكثر من مليوني قرص مخدر في استيقاف غرب طرابلس
وزير الخارجية التونسي يشدد على ضرورة الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا
وزير الخارجية التونسي يشدد على ضرورة الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا
ضبط مدير قرية سياحية استولى على عدد من الشاليهات بعقود مزورة في بنغازي
ضبط مدير قرية سياحية استولى على عدد من الشاليهات بعقود مزورة في ...
وصول 8 مليون دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت
وصول 8 مليون دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
في العدد 384: محاولات لتفكيك لغم شروط الترشح.. و«تقصي الحقائق» تلاحق المجرمين
في العدد 384: محاولات لتفكيك لغم شروط الترشح.. و«تقصي ......
رفع الحجز اليوناني عن الناقلة الليبية «أنوار أفريقيا»
رفع الحجز اليوناني عن الناقلة الليبية «أنوار أفريقيا»...
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل
إنتاج النفط الليبي يسجل مليونا و200 ألف برميل...
وصول 8 مليون دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت
وصول 8 مليون دينار لفرعي مصرف الوحدة الرئيسي والجامعة في سرت...
ضبط مدير قرية سياحية استولى على عدد من الشاليهات بعقود مزورة في بنغازي
ضبط مدير قرية سياحية استولى على عدد من الشاليهات بعقود مزورة......
المزيد