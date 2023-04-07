«المركزي»: توزيع 25 مليار دينار على المصارف التجارية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، توزيع مبلغ تجاوز 25 مليار دينار على فروع المصارف التجارية بالمدن الليبية كافة، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لفروع المصارف كافة.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية مارس الماضي، نشره مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على موقع «فيسبوك».

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«المركزي»: إحالة 5.5 مليار دينار لمراقبات الخدمات المالية

وأشار المصرف إلى إحالة مبلغ 5.5 مليار دينار إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 42% من إجمالي باب الرواتب، البالغ 13.1 مليار دينار، من إجمالي الإنفاق البالغ 18 مليار دينار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وقال «المركزي» إن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ 720 ألفا و720 صكا، بإجمالي حوالي 17 مليار دينار عبر 632 فرعا مصرفيا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.