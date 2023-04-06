الزيداني وعون يناقشان مقترح ميزانية التنمية لوزارة النفط

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش وزيرا التخطيط بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الزيداني والنفط والغاز محمد عون، مقترح ميزانية التنمية لوزارة النفط والغاز للعام المالي 2023م.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد الأربعاء بحضور مدير إدارة الميزانية والمتابعة المكلف بوزارة التخطيط وعدد من المديرين والاستشاريين من الوزارتين.

وتطرق الاجتماع لمناقشة خطط وزارة النفط والغاز في تأهيل وتدريب خريجي طلبة النفط، تمهيداً لتمكينهم للعمل بالشركات النفطية، بحسب بيان نشرته صفحة وزارة التخطيط على «فيسبوك».

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وثمّن عون خلال الاجتماع «التعاون التام الذي لمسه من وزير التخطيط وجهوده للدفع بعمل القطاع سواء من خلال الوزارة أو من خلال ترأسه اللجان التي تدفع بالعمل في قطاع النفط والغاز لتحقيق أهدافه».

والأسبوع الماضي، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال الاجتماع العادي الثالث خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة من «2023 - 2027»، مؤكّدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها.