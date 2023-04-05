تواصل أعمال صيانة عمارات حي المساكن الجاهزة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت بلدية بنغازي، اليوم الأربعاء، استمرار أعمال الصيانة لعمارات حي المساكن الجاهزة بالمدينة، التي تأتي ضمن مشاريع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

ونشرت بلدية بنغازي عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا تظهر استمرار أعمال الصيانة لعمارات حي المساكن الجاهزة.

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وأوضحت البلدية أن أعمال الصيانة تشمل معالجة الرطوبة في الأسطح وواجهات العمارات، وصيانة شبكة الصرف الصحي، وإنشاء مواقف السيارات والحدائق ومساحات الخضراء والإنارة العامة.

وتشهد عدة مناطق في بنغازي أعمال صيانة وتطوير وإعادة تأهيل لعدد من الأحياء السكنية والعمارات والمباني في المدينة تحت إشراف لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.

عمارات حي المساكن الجاهزة في بنغازي. (بلدية بنغازي)