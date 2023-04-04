القبض على متهم بحرق 3 سيارات وواجهة منزل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بحرق ثلاث سيارات وإحدى واجهات المنازل في منطقة السبالة.

ووردت شكاوي من ثلاثة مواطنين إلى مركز شرطة البرقة، تفيد بقيام شخص بحرق سياراتهم بالكامل في منطقة السبالة، وحرق إحدى واجهات المنازل، وفق بيان صادر عن المديرية.

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وبعد البحث والتحري ومراجعة كاميرات المراقبة، جرى القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى «ع.ف.ح»، مواليد 2008، من سكان منطقة السبالة، واعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه لتتقرر إحالته إلى النيابة العامة.