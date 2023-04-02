شاهد في «اقتصاد بلس»: تكثيف حملات التفتيش على الأسواق التجارية خلال رمضان

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأحد، الضوء على تكثيف مركز الرقابة على الأغذية حملات التفتيش على المحال والأسواق التجارية خلال شهر رمضان، لضبط الأسعار ومنع المخالفات.

وفي وقت سابق اليوم اتفق أعضاء غرفة الطوارئ لمتابعة توفُّر السلع الأساسية، على مقترح بشكل عاجل يجري تقديمه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بشأن تحديد الأسعار للسلع المهمة، خاصة أسعار اللحم والبيض، حتى تتولى الجهات الضبطية تنفيذه ومنع التلاعب في الأسعار.

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وأشار البرنامج إلى إعلان مدير عام صندوق «إعمار سرت» امراجع ميلاد صرف 17 مليون و325 ألف دينار بدل ايجار لأصحاب المساكن المدمرة في المدينة.

وتطرق البرنامج إلى تأكيد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أن الاتصال بين حكومتي بلاده وليبيا قائم و«التونسيون والليبيون يدعمون بعضهم البعض»، وذلك في أول تصريحات رسمية بعد وقوع أزمة صامتة بين البلدين على خلفية إحياء جدل «حقل البوري».

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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