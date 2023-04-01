«الرقابة على الأغذية» يغلق مخازن بسوق الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، قفل بعض مخازن المواد الغذائية بسوق الكريمية ببلدية السواني، لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإحالة المخالفين للجهات الضبطية.

جاء ذلك خلال حملة لمفتشي وحدة الكريمية رفقة جهاز الحرس البلدي على مخازن الشركات المورّدة للمواد الغذئية، ضمن الجهود المبذولة للوقوف على الظروف الصحية لتخزين المواد الغذائية، والتأكد من الالتزام بقانون تداول الأغذية، وفق بيان صادر عن مركز الرقابة.

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وأمس الجمعة، أسفرت حملة مماثلة بسوق الكريمية عن غلق مخازن، لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية. ورصد مفتشو المركز خلال الحملة عديد المخالفات من بينها «عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين في المخازن، وسوء ترتيب وتصنيف البضائع، إضافة إلى عدم وجود شهادات مطابقة لبعض المخازن، وافتقارها للمواصفات والاشتراطات الصحية المعمول بها».

من التفتيش على مخازن مواد غذائية بسوق الكريمية، 1 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من التفتيش على مخازن مواد غذائية بسوق الكريمية، 1 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)

من التفتيش على مخازن مواد غذائية بسوق الكريمية، 1 أبريل 2023. (مركز الرقابة على الأغذية)