غلق مخازن للمواد الغذائية في سوق الكريمية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق مخازن في سوق الكريمية ببلدية السواني، لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية، كما أُحيل المخالفون إلى الحرس البلدي.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية سجلت عديد المخالفات، أهمها «عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين في المخازن، إضافة إلى سوء ترتيب وتصنيف البضائع، وعدم وجود شهادات مطابقة لبعض المخازن وافتقارها للمواصفات والاشتراطات الصحية المعمول بها»، حسب بيان المركز على صفحته في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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كما رصد المفتشون «وجود رطوبة بالحوائط وعدم وجود برنامجي مكافحة الآفات والأمن والسلامة وسوء المحيط البيئي وعدم التقيد بالتوصيات الرقابية خلال الزيارات السابقة».

المفتشون خلال الحملة.

غلق المخزن بالشمع الأحمر.