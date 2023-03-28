غلق محال لبيع الأغذية والحلويات في الجفارة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أوصى مركز الرقابة على الأغذية فرع الجفارة بغلق محال لبيع المواد الغذائية والحلويات.

جاء ذلك بعد حملة موسعة لمفتشي الفرع، رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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ولاحظ المفتشون «عدم وجود شهادات صحية للعاملين، وافتقار المحال المستهدفة لبرامج مكافحة الآفات والأمن والسلامة، إضافة إلى سوء النظافة العامة والمحيط البيئي، وعدم وجود ترخيص لمزاولة المهنة في بعض الأماكن»، حيث شملت التوصية إغلاق تلك المحالات لحين التقيد بالتوصيات الرقابية.

مواد غذائية في أحد المحال بالجفارة.

مواد غذائية في أحد المحال بالجفارة.