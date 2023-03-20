غلق محال جزارة في غريان وإعدام 24 كيلوغراما من اللحوم

القاهرة - بوابة الوسط

أغلق الحرس البلدي غريان محال جزارة داخل المدينة لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة.

جاء ذلك خلال حملة تفتيشية للتأكد من تنفيذ ملاحظات سبق تبليغ أصحاب تلك الأنشطة بها، حسب بيان مركز الرقابة على الأغذية والأدوية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الأحد.

مركز الرقابة على الأغذية يحذر من اللحم المفروم

وأعدم الحرس البلدي 24 كيلوغراما من اللحوم البيضاء والحمراء المفرومة، المضبوطة في تلك المحال.

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وسبق أن أصدر مركز الرقابة على الأغذية تحذيرا للمواطنين من شراء اللحم المفروم الجاهز، تجنبا للغش التجاري بخلطه ببقايا اللحوم والشحم، ويفضل شراء لحم طازج وفرمه.

لحوم مضبوطة خلال الحملة.

أحد أفراد الحرس البلدي غريان خلال غلق محل جزارة مخالف.