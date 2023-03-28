شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة تعد بالحل

القاهرة - بوابة الوسط

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الغلاء الذي يلتهم ميزانيات الأسر، وسط وعود حكومية بالعمل على ضبط الأسعار لا سيما خلال شهر رمضان.

وأمس الإثنين، استعرضت غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تقاريرها عن الأيام الأولى من شهر رمضان، فيما شدد الدبيبة على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، ومتابعة المستوى العام للأسعار.

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وأشار البرنامج إلى الغلاء الجنوني لأسعار السلع مع بداية شهر رمضان في كافة أنحاء البلاد، رافقه تشديد الرقابة على الأسواق وزيادة حركة فتح الاعتمادات المستندية، بعد تحذيرات مراقبين من أزمة تزداد تعمقًا يومًا بعد الآخر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

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