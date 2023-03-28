  • Alwasat News
Atwasat

شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة تعد بالحل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 08:31 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة تعد بالحل
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV) الثلاثاء 28 مارس 2023
alwasat radio

سلَّطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الثلاثاء، الضوء على الغلاء الذي يلتهم ميزانيات الأسر، وسط وعود حكومية بالعمل على ضبط الأسعار لا سيما خلال شهر رمضان.

وأمس الإثنين، استعرضت غرفة الطورائ بشأن المستوى العام للأسعار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تقاريرها عن الأيام الأولى من شهر رمضان، فيما شدد الدبيبة على ضرورة متابعة ملف العلامات التجارية، ومتابعة المستوى العام للأسعار.

- الدبيبة يوجه بمعالجة إشكاليات العلامات التجارية مع وزارة العدل

وأشار البرنامج إلى الغلاء الجنوني لأسعار السلع مع بداية شهر رمضان في كافة أنحاء البلاد، رافقه تشديد الرقابة على الأسواق وزيادة حركة فتح الاعتمادات المستندية، بعد تحذيرات مراقبين من أزمة تزداد تعمقًا يومًا بعد الآخر.

التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6
التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

- اضغط هنا لمشاهدة البرنامج على صفحة «الوسط»
- اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر للموقع

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. الليلة

شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. ...
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
العاملون بـ«الظهرة القروي» في بني وليد يرفضون تغيير مدير المستشفى
العاملون بـ«الظهرة القروي» في بني وليد يرفضون تغيير مدير المستشفى
أعضاء من لجنة «5+5» يطلعون اللافي على نتائج اجتماع طرابلس
أعضاء من لجنة «5+5» يطلعون اللافي على نتائج اجتماع طرابلس
أعضاء المجلس البلدي الجديد ببنى وليد يؤدون القسم القانوني
أعضاء المجلس البلدي الجديد ببنى وليد يؤدون القسم القانوني
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة
شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة تعد بالحل
شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة تعد ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة توقعاته.. ماذا تضمنت؟
عالم الزلازل الهولندي المثير للجدل يضع ليبيا ضمن دائرة ......
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية كانت تقاسمه مع ليبيا
قيس سعيد: تونس لم تحصل إلا على الفتات من حقل البوري.. والنية......
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو مترات عن مستودعها في اتجاه الحدود التشادية
القيادة العامة: براميل اليورانيوم وجدت بمنطقة تبعد 5 كيلو ......
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره
ضبط «أمرد» في طرابلس.. خطف مواطنا وحلق شعره...
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء
اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في تاجوراء...
المزيد
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث بمنطقة الهضبة البدري
«الخدمات العامة» تواصل أعمال فتح مسار الطريق الدائري الثالث ......
تزويد محطات التوزيع في طرابلس والزاوية بأكثر من 12 مليون لتر من الوقود
تزويد محطات التوزيع في طرابلس والزاوية بأكثر من 12 مليون لتر......
وزارة الداخلية: مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية 2022
وزارة الداخلية: مخصصات التموين متوقفة منذ نهاية 2022...
شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة تعد بالحل
شاهد في «اقتصاد بلس»: الغلاء يلتهم ميزانيات الأسر والحكومة ......
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة
الطرابلسي يوقع ترقيات وتسويات 43100 عضو بهيئة الشرطة...
المزيد