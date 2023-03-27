وصول شحنة دوائية إلى قرابة 10 آلاف من مرضى السكري في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

أكد مساعد مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت الدكتور محمد إدريس، اليوم الإثنين، وصول شحنة دوائية خاصة بعلاج مرضى السكري مقدمة من جهاز الإمداد الطبي.

وأوضح إدريس لـ«بوابة الوسط» أن هذه الشحنة سيجري توزيعها إلى المرضى بمقر عيادة السكر المركزية بإدارة الخدمات الصحية سرت.

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ونبه إدريس إلى تزايد أعداد مرضى السكري بمنطقة سرت عن السنوات الماضية، لافتًا إلى أن العدد الإجمالي للمرضى المصابين بداء السكري وصل الآن إلى تسعة آلاف و630 مريضًا ومريضة من مختلف الأعمار.