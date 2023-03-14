وصول شحنة أدوية خاصة بمرضى السكري إلى سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

وصلت شحنة دواء خاصة بعلاج مرضى السكري إلى مدينة سرت، حيث إنه من المقرر توزيعها، اليوم الثلاثاء، بمقر عيادة السكري المركزية بإدارة الخدمات الصحية في المدينة.

وقال مساعد مدير الخدمات الصحية ببلدية سرت، محمد إدريس، في تصرح إلى «بوابة الوسط»، إن أكثر من ثمانية آلاف مريض ومريضة بالسكري سيستفيدون من الشحنة.

- وصول شحنة «إنسولين» لمرضى السكري في سرت

وتضم الشحنة أدوية «الأنسولين العادي (30/70)، والأنسولين العادي، والأنسولين العادي (R)، وأقلام الأنسولين (30)، وأقلام الأنسولين (لانتس)، وأقلام الأنسولين (هومولوق)، وأقلام الأنسولين (نوفوربد)، وأقراص (داوانين 5 مللي)، وحبوب (جلوكوفاج 500)، والنيدل الخاص بقلم الأنسولين».