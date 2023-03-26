12 فئة من مرضى السكري الصوم خطر عليهم.. من هم؟

القاهرة - بوابة الوسط

حدد مستشفى غات العام 12 فئة من المصابين بمرض السكري يشكل صيامهم خطرا على صحتهم وحياتهم، ولا ينبغي لهم الصيام.

وأوضح المكتب الإعلامي للمستشفى أن هذه الفئات هي:

* المصابون بداء السكري من النوع 1.

* النساء الحوامل المصابات بداء السكري.

* مرضى السكري الذين يخضعون لغسيل الكلى.

* مرضى السكري الذين يجبرون على القيام بأنشطة بدنية شاقة خلال شهر رمضان.

* الأمراض الحادة الأخرى المصاحبة لمرض السكر خلال فترة الصيام.

* الأشخاص المصابون بداء السكري الذين يعانون من حالة عدم الشعور بأعراض نقص السكر في الدم، إذ أنهم معرضون لنقص سكر الدم الشديد.

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* حدوث مضاعفات «الحمض الكيتوني السكري» أو «الغيبوبة السكرية» خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان.

* نقص سكر الدم الشديد في الأشهر الثلاثة السابقة لشهر رمضان. «ملحوظة: نقص السكر في الدم الشديد هو النوع الذي يتطلب تدخل شخص آخر لمساعدة مريض السكري على علاج انخفاض نسبة السكر في الدم».

* الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في وظائف الكلى.

* الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأوعية الدموية والقلب.

* كبار السن المصابون بأمراض أخرى.

* الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ويتم علاجهم بحقن الأنسولين أو الأدوية الخافضة للسكر في الدم عن طريق تحفيز الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس، مثل أدوية السلفونيل يوريا مثل «جليبنكلاميد وأماريل ودياميكرون».