مجلس النواب يصوت على استدعاء حكومة باشاغا بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، إن المجلس صوت «بالأغلبية» على طلب مقدم من عدد من الأعضاء بشأن استدعاء الحكومة المكلفة من قبل المجلس برئاسة فتحي باشاغا «بخصوص الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022» وفق تصريح نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف بليحق في تصريح صحفي أن المجلس علق جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء التي عُقِدت في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري وبحضور النائب الثاني عبدالهادي الصغير بعدما استمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم.

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وناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2023، المقدم من الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين.

وأوضح بليحق أن الأعضاء الحاضرين أبدوا ملاحظات على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة، قبل أن يصوتوا على «إعادة مشروع القانون إلى لجنة التخطيط والمالية بالمجلس لدراسته وإبداء الملاحظات عليه».

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 21 مارس 2023. (مجلس النواب)

جلسة مجلس النواب في بنغازي، الثلاثاء 21 مارس 2023. (مجلس النواب)