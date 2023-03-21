افتتاح العيادات الخارجية في مركز سبها الطبي

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح مدير عام مركز سبها الطبي حسين أبوزهوة العيادات الخارجية بعد توفير التجهيزات اللازمة لها.

جاء ذلك خلال احتفالية أمس الإثنين، بحضور عدد من القيادات الأمنية والأعيان والشخصيات العامة والأهالي، حسب ما جاء على صفحة المركز في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

الافتتاح شمل 10 عيادات

وقال أبوزهوة إن العيادات الداخلية تجاوزت العشر عيادات، واعدا بأن يعمل قسم الإسعاف والطوارئ على مدار الساعة، كما أن العمل جار لإنشاء استراحة الأطباء وغرفة استقبال حديثي الولادة، وصيانة «البرج A» الذي ظل خارج الخدمة منذ العام 2006.

وسيشرع المركز في إكمال المبنى الخارجي الذي لم يكتمل عملية بنائه منذ العام 2006 حتي اللحظة، كما سيبدأ إنشاء برج رابع داخل المركز، وفق أبوزهوة.

المشاركون في افتتاح العيادات.

طفلان في مراسم الافتتاح.