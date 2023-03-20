افتتاح مبنى بلدية وازن الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

افتتح وكيل وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مصطفى سالم اليوم الإثنين مبنى بلدية وازن الجديد.

جاء ذلك بحضور عمداء بلديات وازن ونالوت والحرابة والحوامد، إضافة إلى أعيان ومشايخ بلدية وازن ورؤساء الجهات الأمنية، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتفقد سالم بعض المؤسسات التعليمية والمستشفيات داخل البلدية، للوقوف على مشاريع عودة الحياة الجاري العمل عليها ومتابعة نسبة إنجازها، والمشاريع المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة.