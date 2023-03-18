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بعد توقفه 13 عاما.. افتتاح قسم العمليات بمستشفى العيون في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 11:45 مساء
بعد توقفه 13 عاما.. افتتاح قسم العمليات بمستشفى العيون في طرابلس
الدبيبة يفتتح قسم العمليات بمستشفى العيون في طرابلس، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
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افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، السبت، رفقة رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، قسم العمليات بمستفى العيون في العاصمة طرابلس المتوقف منذ العام 2010.

وجرى افتتاح القسم بعد صيانته وتجهيزه تحت إشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وحضر مراسم افتتاح القسم عددا من مديري الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة والمتخصصين من أطباء ومُمرضين بالمستشفى، وفق بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

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الدبيبة: نحتاج رؤية وإرادة للنهوض بقطاع الصحة
وقال الدبيبة في كلمة مقتضبة خلال المراسم، إن البنية التحتية والكوادر الفنية جاهزة وجيدة في بلادنا، وما نحتاجه هو رؤية واضحة وإرادة قوية للنهوض بالقطاع الذي يُعاني منذ سنوات، مشيدا بجهود المستشفى وكوادره في مجال توطين علاجات العيون بالداخل، معتبرا أن نقص حالات العلاج بالخارج في هذا المجال «عنوان نجاح» للعاملين في هيئة زراعة القرنية و مستشفى العيون.

بدورها، قالت مديرة عام مستشفى العيون، رانيا الخوجة، إن قسم العمليات واحد من أكبر الأقسام المتخصصة في المنطقة العربية، وسيسهم بشكل كبير في توطين العلاج بالداخل.

قسم العمليات بالمستشفى بعد صيانته وتجهيزه، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
قسم العمليات بالمستشفى بعد صيانته وتجهيزه، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
قسم العمليات بالمستشفى بعد صيانته وتجهيزه، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
قسم العمليات بالمستشفى بعد صيانته وتجهيزه، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
الدبيبة يفتتح قسم العمليات بمستشفى العيون في طرابلس بحضور شكشك وأبوجناح، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
الدبيبة يفتتح قسم العمليات بمستشفى العيون في طرابلس بحضور شكشك وأبوجناح، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
قسم العمليات بالمستشفى بعد صيانته وتجهيزه، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
قسم العمليات بالمستشفى بعد صيانته وتجهيزه، 18 مارس 2023. (حكومة الوحدة)
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