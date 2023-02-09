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مؤسسة النفط تناقش دعم مستشفى العيون في طرابلس بأجهزة ومعات طبية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 08:21 مساء
مؤسسة النفط تناقش دعم مستشفى العيون في طرابلس بأجهزة ومعات طبية
اجتماع مديرة مستشفى العيون ومدير إدارة التنمية المستدامة بمؤسسة النفط، الخميس 9 فبراير 2023. (مؤسسة النفط)
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عقد مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط حامد صالح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مدير عام مستشفى العيون في طرابلس الدكتورة رانيا الخوجة، لمناقشة سبل دعم المستشفى بأجهزة ومعدات لتسهيل عمل الكوادر الطبية.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها ب«فيسبوك» إن هذه الخطوة تأتي في إطار التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسة وشركاتها، ونقلت عن الخوجة أن اللقاء يأتي في إطار التعاون ضمن «البادرة الثانية» لدعم المؤسسة للمستشفى.

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وأوضحت الخوجة أن المبادرة الأولى للمؤسسة الوطنية للنفط تمثلت في توفير جهاز خاص بجراحة العيون جرى استخدامه لعلاج أكثر من 3 الآلف حالة لمرضى العيون، مساهمة منها في برامج توطين العلاج بالداخل والقوافل الطبية التي تقدم الخدمات الطبية للآلاف من مرضى العيون.

وأشادت مدير عام مستشفى العيون في طرابلس بالدعم المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط في الفترة الماضية، والذي كان له الأثر الإيجابي في علاج العديد من الحالات المرضية من مختلف أنحاء البلاد.

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