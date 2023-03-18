وزارة العمل تشارك في ورشة نظمتها «العمل الدولية»

القاهرة - بوابة الوسط

شاركت وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الورشة الاستراتيجية التي نظمتها منظمة العمل الدولية في مشروع دمج المسائل المتعلقة بالتشغيل في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط، بمدينة تورينو في إيطاليا.

وتفاوض مستشار وزير العمل د.السايح أبودربالة، برفقة وفد من وزارة الخارجية مع مدير وأعضاء مشروع دمج المسائل المتعلقة بتشغيل الباحثين عن العمل، وخلق موطن عمل عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات رواد الأعمال والأسر المنتجة عبر التدريب والتأهيل لإدارة تلك المشروعات عبر مراحل التحضير والتنفيذ للمشروع، حسب بيان صادر عن الوزارة.

«العمل الدولية» تشرف على تنظيم الورشة الاستراتيجية

وأشرفت منظمة العمل الدولية على تنظيم الورشة الاستراتيجية لمشروع دمج المسائل المتعلقة بالتشغيل في التجارة، بمشاركة دول جنوب المتوسط وليبيا وفلسطين والأردن ومصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان في مرحلته الأولى، حيث تقع السياسات التجارية الاستثمارية الصناعية في قلب التحول الاقتصادي والاستراتيجيات الغنية بفرص العمل في بلدان حوض جنوب المتوسط.

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ويهدف المشروع إلى تطوير هذه السياسات وأثرها على التحول الاقتصادي وعلى تنويع الصادرات وعلى سوق العمل، مع التركيز على الباحثين عن العمل، إضافة إلى تعزيز المشروعات الصغرى والمتوسطة، كما تقدم تحليلا للاتجاهات المستقبلية التي تؤثر على سوق العمل في المنطقة.

من مشاركة وفد وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية في ورشة العمل بمدينة تورينو في إيطاليا، 18 مارس 2023. (وزارة العمل)